Cem Yılmaz, Rapçi Ezhel'le Bir Araya Geldi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, stand-up gösterisi için Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Cem Yılmaz burada, rapçi Ezhel ile bir araya geldi.

Cem Yılmaz, Rapçi Ezhel'le Bir Araya Geldi

Netflix’te yayınlanan ‘Erşan Kuneri’ dizisiyle gündeme oturan Cem Yılmaz, stand-up gösterisi için Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti.

Cem Yılmaz burada rapçi Ezhel ile bir araya geldi.

Cem Yılmaz, Rapçi Ezhel'le Bir Araya Geldi - Resim : 1

Ezhel ile bir fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, paylaşımına ‘Kardeşim’ notunu düştü.

Rapçi Ezhel hakkında açılan davalar sebebiyle, 2019 yılından bu yana Berlin’de yaşıyordu.

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