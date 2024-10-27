Trafodan Bakır Hırsızlığı

Bolu’da bir trafodan 800 kilogram bakır lama çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Trafodan Bakır Hırsızlığı

Bolu'da Merkez ilçeye bağlı Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde 24 Eylül'de saat 18.30 sıralarında, Beypiliç firmasına ait inşaat halindeki kızgınyağ trafo binasından, yaklaşık 800 kilogram bakır lama iletken madde çalındı. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine Jandarma Asayiş, JASAT ve OYİT ekipleri çalışma başlattı. İnceleme sonucunda, hırsızlık şüphelilerinin F.K. (32) ve Ö.Ö. (33) olduğu tespit edildi.

Jandarma tarafından kent merkezinde yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Haklarında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan işlem yapılan şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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