Muğla'da Sürüklenen Teknedeki 4 Kişi Kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanarak sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bir şekilde kıyıya çekildi.

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Muğla'da Sürüklenen Teknedeki 4 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, arızalanan bir teknenin denizde sürüklendiği ve Nar Adası açıklarında olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

İçinde 4 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-5 botuyla çekilerek Sarıgerme Mahallesi'ne yanaştırıldı.

Kaynak: AA

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