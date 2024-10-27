Muğla'da Sürüklenen Teknedeki 4 Kişi Kurtarıldı
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanarak sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bir şekilde kıyıya çekildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, arızalanan bir teknenin denizde sürüklendiği ve Nar Adası açıklarında olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçinde 4 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-5 botuyla çekilerek Sarıgerme Mahallesi'ne yanaştırıldı.
Kaynak: AA
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