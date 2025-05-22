Meclis’te Can Atalay Krizi Sürüyor: AK Parti Cephesinden Flaş Hamle

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararının CHP’li Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın okutmasıyla başlayan krizin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş harekete geçti.

Kurtulmuş, 3 Haziran 2025’te TBMM Başkanlığı, 10 Haziran 2025’de ise siyasi parti gruplarından oluşacak Başkanlık Divanı seçimlerine kadar Genel Kurulu yönetme kararı aldı.

Mayıs ayında sadece AK Partili Başkanvekili Bekir Bozdağ ve MHP’li Başkanvekili Celal Adan’a haftalık görevlendirme yapan Kurtulmuş, sıra CHP’nin Başkanvekili Karaca’ya geldiğinde kürsüye kendisi oturdu.

AK Parti ile CHP arasında yaşanabilecek krize engel olmak için Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) üye seçimlerini bizzat yöneten Başkan Kurtulmuş, seçim süreci tamamlanana kadar Genel Kurul Başkanlık koltuğunda oturmaya devam edecek.

SÜRECİN TAMAMLANMASINI BEKLEYECEK

Bu arada, 23 Mayıs 2025’te CHP kapalı grup toplantısı yaparak, TBMM Başkanvekili ve Başkanlık Divanı üyelerini belirleyecek. Ardından AK Parti, MHP, İYİ Parti ve DEM Parti de Başkanlık Divanı’nda görev alacak isimleri belirleyecek.

28 Mayıs’ta ilk turu başlayacak TBMM Başkanlık seçimleri 3 Haziran’da tamamlanacak. Kurban Bayramı tatilinin ardından 10 Haziran’da ise siyasi parti gruplarının belirlediği yeni Başkanlık Divanı üyelerinin TBMM Genel Kurulu’nda oylaması yapılarak süreç tamamlanacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un bu seçimin ardından yeni Meclis Başkanvekilleri arasında aylık görevlendirmeye başlayacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi edildiği günlerde Meclis’te siyasi parti gruplarının geçmiş olsun dileklerinin ardından Genel Kurulun kapanması beklenirken, kriz yaratan bir gelişme olmuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda Gezi davasından hüküm giyen Can Atalay hakkında AYM’nin milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğu kararı okunmuştu.

Oturumu yöneten CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, tüm itirazlara rağmen kararı okuttuktan sonra Genel Kurulu kapatarak, tartışmaların fitilini ateşlemişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, işleme itiraz emişti. Usta, AYM kararının okunmasının "yok hükmünde" olduğunu ve anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu.