Ev Sahipleri Dikkat! Bakan Mehmet Şimşek Duyurdu: Kirada Yeni Dönem Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ev sahipleri ve kiracılar için yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Şimşek, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılacağını belirtti.

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Ev Sahipleri Dikkat! Bakan Mehmet Şimşek Duyurdu: Kirada Yeni Dönem Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şimşek, sözleşmelerinin artık e-Devlet üzerinden yapılacağını duyurdu.

Bakan Şimşek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Reform niteliğinde önemli bir uygulamaya başlıyoruz. Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız. Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz."

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Kaynak: DHA

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