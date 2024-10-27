Ev Sahipleri Dikkat! Bakan Mehmet Şimşek Duyurdu: Kirada Yeni Dönem Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şimşek, sözleşmelerinin artık e-Devlet üzerinden yapılacağını duyurdu.

Bakan Şimşek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Reform niteliğinde önemli bir uygulamaya başlıyoruz. Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız. Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: DHA