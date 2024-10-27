Ev Sahipleri Dikkat! Bakan Mehmet Şimşek Duyurdu: Kirada Yeni Dönem Başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ev sahipleri ve kiracılar için yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Şimşek, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılacağını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şimşek, sözleşmelerinin artık e-Devlet üzerinden yapılacağını duyurdu.
Bakan Şimşek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Reform niteliğinde önemli bir uygulamaya başlıyoruz. Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız. Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz."
Kaynak: DHA
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