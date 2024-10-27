Meteoroloji Uyardı: Kar, Sis, Şiddetli Rüzgar... 4 Gün Boyunca Kabus Gibi Çökecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok kent için peş peşe uyarılarda bulundu. Birçok kent, 4 gün boyunca kabusu yaşayacak. Yayımlanan raporda İstanbul, Ankara ve İzmir’e ilişkin hava tahminlerine yer verildi.

Meteoroloji’nin açıklamasında, hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin beklenmediği belirtilirken, sıcaklıkların batı bölgelerinde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde yer verileceğine yer verildi.

Tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Marmara ve iç kesimlerde ise sis ve pus etkili olacak.

ARTVİN’DE KAR ZORLU ANLAR YAŞATTI

Artvin il karayolu ağında yer alan Ardanuç-Ardahan yolu, Geçitli mevkiinde kar ve tipi nedeniyle güç koşullara sahne oldu. Jandarma ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Yol güvenliği için kontrol noktaları oluşturan ekipler, kış şartlarına uygun olmayan araçları geri çeviriyor.

Özellikle Geçitli köyü Bülbilan Yaylası’nda mahsur kalan araçlar, köylülerin traktör yardımıyla kurtarıldı. Zorlu kış şartlarına hazırlıklı olan jandarma ve karayolları ekipleri, güvenli geçişi sağlamak adına kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu bölgede ağır kış koşulları nedeniyle Ardanuç-Ardahan yolu, Kasım ayının sonu itibarıyla yaklaşık 5 ay boyunca ulaşıma kapalı kalıyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, yolda kış ekipmanlarının mutlaka bulundurulması gerektiğini hatırlatıyor. Kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenen bölgede, ekiplerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

RİZE’DE KAR MANZARASI BÜYÜLEDİ

Rize’nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta başlayarak etkisini gösteren kar yağışı İkizdere ilçesine bağlı bin 875 metre rakımdaki Sivrikaya Yaylası ve 2 bin 640 rakımdaki Ovit Yaylası beyaza büründü.

Adeta bir gelinlik giymiş gibi bembeyaz görünen doğanın yeşille birleştiği yerlerde en az karlı görüntüler gibi görenleri büyüledi. Kartpostallık görüntüler veren yaylalar herkesi kendisine hayran bıraktı. Karın düşmesiyle yaylacılar da küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla köylerine dönüşe geçti. Kara aldırmadan yürüyen hayvanlar yol boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

HAKKARİ KARA TESLİM OLDU

Adeta bir gelinlik giymiş gibi bembeyaz görünen doğanın yeşille birleştiği yerlerde en az karlı görüntüler gibi görenleri büyüledi. Kartpostallık görüntüler veren yaylalar herkesi kendisine hayran bıraktı. Karın düşmesiyle yaylacılar da küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla köylerine dönüşe geçti. Kara aldırmadan yürüyen hayvanlar yol boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

VAN’DA KAR YOLLAR KAPATTI

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı yolları kapatırken, yaylalarda bulunan küçükbaş hayvanlar ise ağıllara indirildi. Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden biri olan Başkale'nin yüksek bölgelerinde meydana gelen yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonucu kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılan çalışmalar, özellikle Sualtı Mahallesi bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Başkale ilçesine bağlı Sualtı ile Esenyamaç mahalleleri yakınındaki Mor Dağlarındaki yaylalarda bulunan çobanlar ve küçükbaş hayvanlar da kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kar yağışı ile birlikte yayladaki sürüler ağıllara indirildi. Sualtı Mahalle Muhtarı Yakup Akkaya, ilçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan mahallenin kış aylarında ulaşım konusunda çok sıkıntı çektiğini ifade etti.

YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji’nin Türkiye’nin bazı kentlerine ilişkin güncel hava durumu tahminleri ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 19

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20

İzmir: Az bulutlu ve açık 24

Adana: Az bulutlu ve açık 28

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 11

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22