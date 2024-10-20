İstanbul'un En Pahalı Mahalleleri Belli Oldu: Akın Akın Göç Ediyorlar

Türkiye genelinde hızla artan kira bedelleri, özellikle İstanbul’da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Şehirde ortalama kira bedeli 42 bin 900 TL’yi bulurken, bazı mahallelerde kira fiyatları 60 bin TL’yi aştı.

Son dönemdeki yüksek enflasyon, ekonomik belirsizlikler ve Temmuz ayında kaldırılan kira artış sınırlaması, İstanbul’da kira bedellerinin daha da yükselmesine neden oldu. Endeksa’nın verilerine göre, İstanbul’da en yüksek kiraların görüldüğü mahalleler şu şekilde sıralandı:

İSTANBUL'UN EN PAHALI 14 MAHALLESİ

Etiler (Beşiktaş): 48.000 TL

Cumhuriyet (Şişli): 48.700 TL

Mimar Sinan (Eyüpsultan): 49.200 TL

Hamidiye (Kağıthane): 49.200 TL

Bereketzade (Beyoğlu): 49.900 TL

Zekeriyaköy (Sarıyer): 50.000 TL

Ataköy 2-5-6 (Bakırköy): 50.200 TL

Maslak (Sarıyer): 50.400 TL

Acarlar (Beykoz): 50.700 TL

Karaağaç (Büyükçekmece): 51.100 TL

Erenköy (Kadıköy): 52.000 TL

Şahkulu (Beyoğlu): 52.500 TL

Asmalı Mescit (Beyoğlu): 52.600 TL

Göztepe (Kadıköy): 52.800 TL

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ ZORA GİRDİ

Uzmanlar, İstanbul'daki kira fiyatlarının hızla yükselmesini, ekonomik koşulların konut alım gücünü düşürmesi, artan talep ve sınırlı arzla ilişkilendiriyor. Yüksek kiralar, özellikle gençler ve dar gelirli aileler için ciddi bir sorun haline gelirken, bu sorunun çözümü için daha fazla konut projesine ihtiyaç duyuluyor. Ancak, artan inşaat maliyetleri ve sürdürülebilir şehir planlaması konusundaki zorluklar, kira kriziyle mücadeleyi zorlaştırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi