İstanbul'un En Pahalı Mahalleleri Belli Oldu: Akın Akın Göç Ediyorlar

Endeksa’nın yayımladığı güncel verilere göre, İstanbul'daki kira fiyatlarının en yüksek olduğu bölgeler belli oldu.

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İstanbul'un En Pahalı Mahalleleri Belli Oldu: Akın Akın Göç Ediyorlar

Türkiye genelinde hızla artan kira bedelleri, özellikle İstanbul’da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Şehirde ortalama kira bedeli 42 bin 900 TL’yi bulurken, bazı mahallelerde kira fiyatları 60 bin TL’yi aştı.

Son dönemdeki yüksek enflasyon, ekonomik belirsizlikler ve Temmuz ayında kaldırılan kira artış sınırlaması, İstanbul’da kira bedellerinin daha da yükselmesine neden oldu. Endeksa’nın verilerine göre, İstanbul’da en yüksek kiraların görüldüğü mahalleler şu şekilde sıralandı:

İstanbul'un En Pahalı Mahalleleri Belli Oldu: Akın Akın Göç Ediyorlar - Resim : 1

İSTANBUL'UN EN PAHALI 14 MAHALLESİ

Etiler (Beşiktaş): 48.000 TL
Cumhuriyet (Şişli): 48.700 TL
Mimar Sinan (Eyüpsultan): 49.200 TL
Hamidiye (Kağıthane): 49.200 TL
Bereketzade (Beyoğlu): 49.900 TL
Zekeriyaköy (Sarıyer): 50.000 TL
Ataköy 2-5-6 (Bakırköy): 50.200 TL
Maslak (Sarıyer): 50.400 TL
Acarlar (Beykoz): 50.700 TL
Karaağaç (Büyükçekmece): 51.100 TL
Erenköy (Kadıköy): 52.000 TL
Şahkulu (Beyoğlu): 52.500 TL
Asmalı Mescit (Beyoğlu): 52.600 TL
Göztepe (Kadıköy): 52.800 TL

İstanbul'un En Pahalı Mahalleleri Belli Oldu: Akın Akın Göç Ediyorlar - Resim : 2

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Uzmanlar, İstanbul'daki kira fiyatlarının hızla yükselmesini, ekonomik koşulların konut alım gücünü düşürmesi, artan talep ve sınırlı arzla ilişkilendiriyor. Yüksek kiralar, özellikle gençler ve dar gelirli aileler için ciddi bir sorun haline gelirken, bu sorunun çözümü için daha fazla konut projesine ihtiyaç duyuluyor. Ancak, artan inşaat maliyetleri ve sürdürülebilir şehir planlaması konusundaki zorluklar, kira kriziyle mücadeleyi zorlaştırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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