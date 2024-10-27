Balık Tutarken Kayalıklardan Düşen Adam Kurtarılamadı

Antalya'nın Kaş ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip kayalıklardan düşen Rıza Şanlı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Balık Tutarken Kayalıklardan Düşen Adam Kurtarılamadı

Antalya’nın Kaş ilçesinde meydana gelen olayda balık tutan Rıza Şanlı (48) isimli vatandaş dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekibinin yanı ısra Kaş Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bot ve polis ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik botu ile düştüğü noktadan alınan Şanlı, karaya çıkartıldı. 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde Rıza Şanlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Balık Tutarken Kayalıklardan Düşen Adam Kurtarılamadı - Resim : 1

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Şanlı'nın cansız bedeni, savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Şanlı’nın Çakırlar Boğaçay Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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