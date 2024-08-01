Kral Charles ile Prens Harry Arasında İpler Koptu: Oğlunu Tamamen Sildi

İngiltere Kralı III. Charles'ın, dört yıl önce kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan oğlu Prens Harry ile ilişkisiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Son dönemde kanserle mücadele eden Kral ile oğlunun iletişiminin giderek kötüye gittiği öğrenildi.

39 yaşındaki Prens, kurucusu olduğu Invictus Oyunları'nın 10. yıl dönümünü kutlamak üzere geçtiğimiz mayıs ayında İngiltere'ye döndüğünde, babasının törende olmaması dikkat çekmişti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı Şubat 2020 yılında Prens Harry'nin İngiltere'de bulunduğu sırada otomatik olarak polis koruması almayı bırakacağını açıklamıştı. Prens Harry, hükümete karşı Yüksek Mahkemede açtığı davayı kaybetti.

OĞLUNA YANIT VERMİYOR

People'ın haberine göre, Prens Harry babasıyla bir araya geldiğinde eşi ve çocuklarının İngiltere'deki güvenliğiyle ilgili konuşmak istedi.

Şubat ayında Kral'ın kanser teşhisinin ardından baba ve oğul arasında olumlu bir görüşme olmasına rağmen, o zamandan beri ikilinin iletişimi "kötüleşti."

Prens Harry'ye yakın kaynaklar, Kral'ın artık oğlunun aramalarına veya mektuplarına yanıt vermediğini söylüyor.

Prens Harry'nin bir arkadaşı "Aramaları cevapsız kalıyor. Kral'ın sağlığı hakkında kendisine ulaşmaya çalıştı ama bu aramalar da cevapsız kalıyor" ifadelerine yer verdi.

Prens Harry, eşi ve çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet'in güvenliği konusunda derin endişe duymaya devam ediyor ve kaynaklara göre babasından defalarca yardım istedi.

People'a konuşan bir kaynak "Harry korkuyor ve bu konuda bir şeyler yapabilecek tek kişinin babası olduğunu düşünüyor. Harry, ailesini her ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı" dedi.