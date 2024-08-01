Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan Müjdeli Haber

Mayıs ayında sürpriz bir nikahla Paris'te evlenen oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı bebek bekliyor. Oyuncunun bu nedenle dizi ve film tekliflerini reddettiği öğrenildi.

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan Müjdeli Haber

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde evlendi. 2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabında soyadını "Yazıcı" olarak değiştirdi.

Son dönemde magazin basınının ilgisini çeken ünlü çiftten güzel bir haber geldi. Paris'te dünyaevine giren Pamuk ile Yazıcı, bebek bekliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pamuk'un hamile olduğu için dizi ve film tekliflerini reddettiği belirtildi.

Çiftin bebeğinin cinsiyeti henüz bilinmiyor.

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