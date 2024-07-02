Yusuf Yazıcı için Süper Lig'den sürpriz talip

5 sezon Fransız ekibi Lille'de forma giyen ve çıktığı 135 maçta 29 gol 15 asistlik performans gösteren milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde Fransız ekibine veda etmişti.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

İddiaya göre, Süper Lig ekibi Fenerbahçe Lille ile yollarını ayıran 27 yaşındaki Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe henüz resmi bir teklifte bulunmadı ancak kısa süre içinde görüşmelerin başlaması bekleniyor.