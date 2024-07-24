Ünlü Çiftin Gündem Olan Aile Ziyareti! Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk Trabzon'da
Lille takımında oynayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, oyuncu eşi Melisa Aslı Pamuk ile birlikte memleketi Trabzon'a aile ziyaretine gitti. Birlikte Çaykara turu yapan çift, o anlarını sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraf kareleri, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Fransa'nın Lille takımında top koşturan futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız dünyaevine girdi. Yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşayan çiftin evliliği, Pamuk'un sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesiyle öğrenildi.
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, evliliklerinin ikinci ayında Yazıcı'nın memleketi olan Trabzon'un Çaykara ilçesine gitti.
Ünlü futbolcu, eşi, annesi ve anneannesi ile olan bir kareyi sosyal medya hesabından "En kıymetlilerim" notuyla paylaştı.
Birlikte Çaykara turu yapan çift, Uzungöl manzarası eşliğinde çay içtikleri kareyi de yayımladı.
Çiftin paylaştığı kareler sosyal medyada büyük ilgi görüp gündeme girdi.
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