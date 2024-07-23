Eda Taşpınar da Soluğu Yunan Adalarında Aldı!

Sosyetik güzel Eda Taşpınar tatil için Yunanistan'ın Mykonos Adası'nı tercih etti. Taşpınar için takipçileri pahalılık yüzünden Yunan adalarına kaçan Türk turistlere atıf yaparak, “En sonunda olacağı buydu" yorumunda bulundu.

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Eda Taşpınar da Soluğu Yunan Adalarında Aldı!

Eda Taşpınar dünyayı gezmeye devam ediyor. Bir süredir dünyayı gezen Taşpınar Yunanistan’ın turistik adalarından olan Mykonos’da ortaya çıktı. Mykonos’daki pozlarını takipçileri ile paylaşan Eda Taşpınar’a takipçileri tarafından esprili yorumlar yağdı.

Taşpınar’ın Mykonos pozlarına esprili yorumlar güldürdü. Takipçileri, Türk tesislerinin pahalı olmasından dolayı Yunan adalarına giden Türk turistlere atfen “Sonunda Eda da pahalılıktan kaçarak yunan adalarına sığındı” yorumu yaptı.

Kaynak: İHA

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