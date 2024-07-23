Şebnem Ferah'a 10 Konser İçin Yapılan Teklif Dudak Uçuklattı

Dillere pelesenk olan şarkıları, güçlü sesi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şebnem Ferah tam 4 yıldır konser vermiyor. Pandemiden sonra sahnelere ara veren şarkıcıya iddiaya göre 10 konserlik bir anlaşma sunulmuş ama Ferah geri çevirmiş.

Akşam'ın haberine göre, bu konserler için şarkıcıya 2 milyon dolar yani yaklaşık 66 milyon TL önermişler. Parayı da kabul etmeyen Ferah, sebep olarak ise "Daha zamanı değil" demiş.

"SES VER" KAMPANYASI BİLE BAŞLATILMIŞTI

Çok uzun zamandır magazin gündeminden ve sahnelerden uzak olan Şebnem Ferah için hayranları 'ses ver' kampanyası bile başlatmıştı. Kampanyada, Ferah'a seslenilerek sağlık durumu hakkında açıklama yapması istenmiş ve dönüşünü heyecanla bekledikleri belirtilmişti.