Engin Akyürek’in Acı Günü! Kuzeni Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Ünlü Engin Akyürek'in kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada, Akyürek'in 7 aylık yeğeni ise ağır yaralandı.

Engin Akyürek’in Acı Günü! Kuzeni Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Oyuncu Engin Akyürek'in amcası Ömer Akyürek’in kızı olan 32 yaşındaki avukat Ezgi Başak Akyürek Okul, trafik kazasında vefat etti.

Sivas istikametine giden Ezgi Başak Akyürek Okul'un aracı, Refahiye ilçesi yakınlarında bir tıra arkadan çarptı.

Ezgi Başak Akyürek Okul bu kazada hayatını kaybederken araçta bulunan yedi aylık oğlu Baray Alp Okul'un da ağır yaralandığı belirtildi.

Yaralanan yedi aylık Baray Alp Okul, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Etiketler
Engin Akyürek
Acun Ilıcalı Bir Kulüp Daha Satın Alıyor Acun Ilıcalı Bir Kulüp Daha Satın Alıyor
Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor
Kate Middleton, Oğlunun Doğum Gününü Fotoğraf Paylaşarak Kutladı Kate Middleton, Oğlunun Doğum Gününü Fotoğraf Paylaşarak Kutladı
NOW TV'den Sandık Kokusu Dizisine İddialı Rakip: Kadroya Genç Yıldızı Transfer Ettiler NOW TV'den Sandık Kokusu Dizisine İddialı Rakip: Kadroya Genç Yıldızı Transfer Ettiler
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!
Bahçeli'den Partisinin Hedef Gösterdiği 154 Kişiye Bir Tehdit Daha: Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı! Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı!
Bahçeli'nin İşletmesini CHP'li Belediyeden Aldığı Huzurevinde Fahiş Zam! Bahçeli'ye Geçen Huzurevinde Fahiş Zam!