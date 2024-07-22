Acun Ilıcalı Bir Kulüp Daha Satın Alıyor

Hull City'nin de sahibi olan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, yeni bir kulüp daha satın almaya hazırlandığı iddia edildi. İddiaya göre Ilıcalı, Bulgaristan'daki takımlarla ilgileniyor.

Acun Ilıcalı Bir Kulüp Daha Satın Alıyor

Fenerbahçe yöneticisi ve aynı zamanda Hull City'nin patronu olan Acun Ilıcalı'nın bir kulüp daha satın alacağı iddia edildi. Bir kulüp daha satın alacağı söylenen medya patronu Türkiye'nin komşusu Bulgaristan'daki takımlarla ilgileniyor.

Bulgar gazeteci Metodi Shumanov'un haberine göre; Acun Ilıcalı, Bulgaristan’dan bir futbol takımı satın almak istiyor. Ilıcalı'nın yakında futbol yatırımlarını genişletebileceği vurgulanan haberde kulüp ismi verilmedi.

MARİBOR'U DA ALIYOR

Acun Ilıcalı'nın, tarihinde ilk kez yabancı yatırımcılara açılan Slovenya Ligi ekiplerinden NK Maribor kulübünün de yeni sahibi olacağı belirtildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Acun Ulıcalı, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra NK Maribor kulübünün bizim için en uygun kulüp olduğuna karar verdik. Şehri gerçekten seviyorum, stadyumu seviyorum ve kulübü yöneten insanları seviyorum. Diğer ilgilendiğimiz kulüplere de saygı duyuyorum. Mura kulübü de çok başarılı, Olimpija da Avrupa'da büyük bir isim ama Maribor da öyle. Sonuçta bir karar vermemiz gerekiyordu. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük. Maribor'un en doğru proje olduğuna karar verdik" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Acun Ilıcalı
Beşiktaş Transferi Resmen Duyurdu! Beşiktaş Transferi Resmen Duyurdu!
TFF'den Flaş Karar! Yeni Başkanın İlk İcraatı Belli Oldu TFF'de Yeni Başkanın İlk İcraati Belli Oldu
NOW TV'den Yeni Sezona Bomba Dizi; Dizinin Çekimleri Bugün Başladı NOW TV'den Yeni Sezona Bomba Dizi; Dizinin Çekimleri Bugün Başladı
Çukur Dizisinin Efsanesi Geri Döndü! ATV'deki O Dizide Yer Alacak Çukur Dizisinin Efsanesi Geri Döndü! ATV'deki O Dizide Yer Alacak
ÇOK OKUNANLAR
Bu 6 Cihazın Fişini Uzatma Kablolarına Takmamalısınız Bu 6 Cihazın Fişini Uzatma Kablolarına Takmamalısınız
İstanbulluları Serinleten Haber! Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak!
Kandilli ve AFAD Duyurdu, İstanbul, İzmir, Balıkesir Sallandı: Çanakkale'de Büyük Deprem Çanakkale'de Büyük Deprem! İstanbul da Sallandı
Emekli Maaşlarında Fark Ödemesi Tarihi Netleşti SGK, Zam Farkı Ödemesinin Tarihini Açıkladı
Merkez Bankası Açıkladı, Dolar Kurunda Beklentiler Değişti: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak? Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?