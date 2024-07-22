Acun Ilıcalı Bir Kulüp Daha Satın Alıyor

Fenerbahçe yöneticisi ve aynı zamanda Hull City'nin patronu olan Acun Ilıcalı'nın bir kulüp daha satın alacağı iddia edildi. Bir kulüp daha satın alacağı söylenen medya patronu Türkiye'nin komşusu Bulgaristan'daki takımlarla ilgileniyor.

Bulgar gazeteci Metodi Shumanov'un haberine göre; Acun Ilıcalı, Bulgaristan’dan bir futbol takımı satın almak istiyor. Ilıcalı'nın yakında futbol yatırımlarını genişletebileceği vurgulanan haberde kulüp ismi verilmedi.

MARİBOR'U DA ALIYOR

Acun Ilıcalı'nın, tarihinde ilk kez yabancı yatırımcılara açılan Slovenya Ligi ekiplerinden NK Maribor kulübünün de yeni sahibi olacağı belirtildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Acun Ulıcalı, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra NK Maribor kulübünün bizim için en uygun kulüp olduğuna karar verdik. Şehri gerçekten seviyorum, stadyumu seviyorum ve kulübü yöneten insanları seviyorum. Diğer ilgilendiğimiz kulüplere de saygı duyuyorum. Mura kulübü de çok başarılı, Olimpija da Avrupa'da büyük bir isim ama Maribor da öyle. Sonuçta bir karar vermemiz gerekiyordu. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük. Maribor'un en doğru proje olduğuna karar verdik" ifadelerini kullandı.