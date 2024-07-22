Beşiktaş Transferi Resmen Duyurdu!

Beşiktaş, yeni transferi Can Keleş ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuya 'hoş geldin' denildi.

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Beşiktaş Transferi Resmen Duyurdu!

Beşiktaş Kulübü, Fatih Karagümrük Kulübü’nde forma giyen genç futbolcu Can Keleş’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü’nde forma giyen genç orta saha oyuncusu Can Keleş’le sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Keleş’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla toplamda 39 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

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