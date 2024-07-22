TFF'den Flaş Karar! Yeni Başkanın İlk İcraatı Belli Oldu

Yapılan toplantıda yabancı sayısının 14'e çıkartıldığı öğrenildi. A Milli Takım teknik direktörlüğü konusunda bir değişikliğin gündeme gelmediği ve Vincenzo Montella ile yola devam edileceği ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu toplantısı sona erdi ve TFF Genel Sekreteri görevine Abdullah Ayaz getirildi.

TÜM KURULLAR İSTİFA ETTİ

TFF yönetim kurulu toplantısının sona ermesinin ardından tüm kurullar da istifalarını sundu.

YABANCI SAYISI 14'E ÇIKARTILDI

Öte yandan kurulların belirlenmesi için yoğun bir çalışmanın olduğu, ayrıca yabancı kuralı sayısının da 14'e çıkartıldığı belirtildi.

MONTELLA İLE DEVAM

Sona eren toplantıda A Milli Takım teknik direktörlüğü konusunda bir değişikliğin gündeme gelmediği ve Vincenzo Montella ile yola devam edileceği ifade edildi.

A MİLLİ TAKIMDAN SORUMLU YENİ İSİM BELLİ OLDU

Gerçekleşen toplantının ardından A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un görevi son buldu.

Sports Digitale'nin haberine göre A Milli Takım'dan sorumlu olmak üzere göreve Ceyhun Kazancı getirildi.

CEYHUN KAZANCI KİMDİR?

1979’da İstanbul’da dünyaya gelen Ceyhun Kazancı, bütün eğitimini İstanbul’da tamamladı. Galatasaray Lisesini 1998 yılında bitiren Kazancı, sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandı.

ArcelorMittal, International Stadia Group, Procas Sportif Danışmanlık, IMG Doğus, Asset Sportif, E-Kent ve Passolig gibi şirketlerde çeşitli pozisyonlarda görev alan Ceyhun Kazancı, Çaykur Rizespor’da Genel Sekreterlik görevinde yer aldı. Ardından Beşiktaş Genel Müdürü oldu.

Kazancı, daha sonra siyah-beyazlılarda sportif direktörlük görevini üstlendi ve iki görevini aynı anda yürüttü.