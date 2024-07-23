Birce Akalay Sette Kaza Geçirdi

Birce Akalay rol aldığı dizinin önceki gün yapılan çekimleri sırasında sert bir şekilde yere düştü. Ünlü oyuncunun göğsünde zedelenme meydana geldi.

Akalay sette hazır bulundurulan ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonucunda riskli bir durum olmadığı tespit edildi ve Birce Akalay muayene sonrası taburcu edildi.

Milliyet'in haberine göre, doktorun reçete ettiği ilaçları almak üzere sevgilisi Hakan Kurtaş ile beraber hastaneden ayrılırken görüntülenen oyuncu, “Geçmiş olsun” diyerek sağlık durumunu soran muhabirlere “Önemli bir durum yok, çok teşekkür ederim” diye karşılık verdi.