Hülya Avşar'dan Meryem Uzerli Açıklaması: 'O Olayda Günah Keçisi Ben Oldum'

Oyuncu Meryem Uzerli, geçen ay Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu. Avşar'ın Uzerli'ye yönelttiği “Neden evlenmediler seninle?” sorusu, tepkiye neden oldu.

Avşar Uzerli'ye, "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle?" diye sormuş ve "Yani seni niye kaçırdılar?" diye eklemişti.

Meryem Uzerli, bu soruya ise şöyle yanıt vermişti: ‘’Onlar benimle evlenmediler değil. Bazen hayat seni yaşıyor, bazen sen hayatı yaşıyorsun. Bir dönem hayat beni yaşadı. En önemli şey bana göre hataları bilmeyerek yapmak.’’

'GÜNAH KEÇİSİ BEN OLDUM'

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, Meryem Uzerli ile yaptığı tepki çeken röportajla ilgili konuştu:

''O olayda günah keçisi ben oldum. Halbuki yayından önce soruları Meryem'e vermiştim. Yayından sonra da cevapları aldıktan sonra bir sorun var mı, istemediğim bir yer var mı diye sordum. 'Hayır, hepsi çok güzel, yayınlayabilirsin' deyip bana teşekkür etti. Ama bu tarz olaylarda hep böyle olur, biri günah keçisi aranır. Bu olayda da günah keçisi ben ilan edildim. Ama benim hiçbir suçum yok.''