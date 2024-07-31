Hollywood Yıldızı Sharon Stone Türkiye'de

Dünyaca ünlü sinema oyuncusu Sharon Stone, ilk kez ABD dışında yapılacak Golden Globe Töreni'nin (Altın Küre) "Global İkon" ödülünü almak için İstanbul’a geldi.

Hollywood'un en büyük yıldızlarından olan ünlü oyuncu, Altın Küre’nin bu yıl ilk kez sinemada uluslararası kapsayıcılığı teşvik etmek amacıyla ABD dışında yapma kararı aldığı törende boy gösterecek.

Sharon Stone, 2 Ağustos’ta Bodrum’da düzenlenecek törende Global İkon Ödülü’nü alacak. Töreni ünlü oyuncular Kerem Bürsin ve Büşra Pekin sunacak.