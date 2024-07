90'lı Yıllara Damga Vuran Hollywood Yıldızı Shannen Doherty Hayatını Kaybetti

1990'lı yılların ünlü gençlik dizisi 'Beverly Hills 90210'un unutulmaz karakteri 'Brenda Walsh'ı canlandıran Shannen Doherty, 53 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir mücadele ettiği meme kanseri sonucu vefat eden ünlü oyuncunun ölümü, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

2015 yılında meme kanseri teşhisi konulan Doherty'nin sağlık mücadelesi, sevenleri tarafından yakından takip ediliyordu. Uzun yıllar boyunca kanserle mücadele eden ve cesaretiyle tanınan Shannen Doherty'nin vefatı, sinema ve dizi dünyasında büyük bir boşluk yarattı.

Ünlü oyuncu, 'Beverly Hills 90210'un yanı sıra 'Charmed', 'Little House of the Prairie', 'Girls Just Want to Have Fun', 'Our House', 'Heathers' ve 'Fortress' gibi dizi ve filmlerde de rol almıştı.