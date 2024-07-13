Ünlü Ekran Yüzü, Halk TV'ye Veda Etti

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun Sözcü TV'de program yapan Ece Üner'le ana haber sunuculuğu için anlaşmasının ortaya çıkmasının ardından kanalda flaş bir ayrılık gerçekleşti. Halk TV Ana Haber'in sunuculuğunu üstlenen Seda Selek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 yıldır görev yaptığı kanala veda ettiğini duyurarak son yayınına çıktı.

"BUGÜN SON YAYINIM"

Seda Selek sosyal medya paylaşımında, "Bugün son yayınım, bence son kez izlersiniz" ifadelerini kullandı.

Halk Ana Haber başladı. Bugün son yayınım. Bence sen kez izlersiniz😊 https://t.co/SNzagzumeP — Seda Selek (@SedaSelek1) July 12, 2024

SEDA SELEK KİMDİR?

1980 yılında İstanbul'da doğan Seda Selek, Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu. 1999 yılında Kuşdili Eğitim Merkezi'nde altı ay süresince, TRT spikerleri, tiyatrocu ve seslendirme sanatçılarından diksiyon ve spikerlik eğitimi aldı.

Marmara Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümünden mezun olduktan sonra 2000 yılında Number One TV'de sunuculuk yaparak medya sektörüne adım atmıştır. Ardından 24 TV'de Kadınlar Meclisi adlı programda sunuculuk yapan Seda Selek, aynı kanalda Günün Manşeti adlı programı da sundu.

TGRT Haber, TV8, Haber Global gibi kanallarda sunuculuk ve moderatörlük yapan Selek, son olarak Halk TV'de görev almaya başlamıştı.