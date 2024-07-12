Aslı Enver'den Ekrana Muhteşem Dönüş! Yeni Dizisinin Adı ve Adresi Belli Oldu...

Aslı Enver'in hayranları uzun zamandır yeni projesini merakla bekliyordu. Sonunda beklenen an geldi ve Aslı Enver'in yeni dizisiyle ilgili detaylar belli oldu. Ünlü oyuncu, "Kuşatma" adlı yeni dizisiyle ekranlara geri dönüyor.

Aslı Enver'in hayranları, uzun süredir onu tekrar ekranda görmeyi bekliyorlardı. Yeni projesiyle dönüş yapacak olması, hem onun hayranları hem de genel izleyici kitlesi için heyecan verici bir gelişme olarak karşılandı. Kızı Elay’ın bir yaşına girmesiyle çalışma hayatına dönme kararı alan başarılı oyuncu Tims&B’nin Netflix için çekeceği “Kuşatma” dizisiyle el sıkıştı. Dizinin senaryosu yazdığı “Kiralık Aşk”, “Ufak Tefek Cinayetler”, “Kuş Uçuşu”, “Şahane Hayatım” gibi çok özel senaryolarla büyük fark yaratan Meriç Acemi’ye ait…

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Dizinin yönetmen koltuğunda Kapadokya’da çekilen “Siyah Kalp” dizisini kuracak ve ilk bölümlerine imza atacak olan Uluç Bayraktar oturacak. Dizi oldukça zor iki karakter olan Nihal ve Osman’ın karşılıklı hamlelerle adeta bir satranç oyunu gibi ilerleyen güç savaşını ve kuşatmaya konu olan yalının derinliklerindeki gizemli ve sarsıcı hikâyeyi konu alıyor. Aslı Enver’e projede birbirinden ünlü isimler eşlik edecek.

Derleme: Gercekgundem.com