Kurtlar Vadisi Dizisinin Yıldızından Yeni Dizi... ATV ile Anlaşma Sağlandı

Televizyondunyasi.com'un haberine göre; Ünlü yönetmen Osman Sınav, uzun yıllardır Türk sinemasına ve Türk dizi sektörüne önemli eserler bıraktı.

Süper Baba gibi efsane bir dizinin arkasında Osman Sınav imzası vardı. Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi gibi milyonların sevgisini kazanan dizilerin yanı sıra Ekmek Teknesi, Acı Hayat gibi unutulmaz projelerde de yine Osman Sınav imzası bulunuyor.

2018-2019 yıllarında Osman Sınav imzasını taşıyan Sen Anlat Karadeniz dizisi de yine milyonlarca izleyiciyi etkilemiş, yayınlandığı dünyanın birçok ülkesinde büyük başarılar kazanmıştı.

Uzun bir aradan sonra Osman Sınav yeniden dizi setlerine dönüş yapacak. Yeni sezonda atv ekranında yayınlanacak olan şimdilik ismi Kör Nokta olarak ifade edilen diziden bilgiler basına yansımaya başladı.

Rabia Soytürk’ün başrol kadın oyuncusu olarak yer alacağı dizinin başrol erkek oyuncusunun ise İsmail Ege Şaşmaz olacağı basında yer aldı.

İki genç kızın hayat hikayesi olarak ekrana yansıyacak olan dizi, bir dram projesi olarak dikkat çekecek. Aşk, ihanet ve entrikanın izleyicileri farklı duygulara sürükleyeceği yeni dizi için ön hazırlıklar devam ediyor.



2018 yılında oyunculuğa adım atan Soytürk, Gülperi dizisinde Selen karakteri ile dikkat çekmişti.

Rabia Soytürk, Benim Adım Melek isimli dizide çok başarılı bir çıkış yapmıştı ve sonrasında da yine önemli projelerde yer aldı.



Alparslan Büyük Selçuklu ve Duy Beni projelerinden sonra Rabia Soytürk’ün Veda Mektubu dizisindeki Aslı karakteri de hayranları tarafından çok beğenilmişti.



Yeni sezonda yeni dizisi ile Rabia Soytürk kariyeri adına güçlü adımlar atmaya devam edecek.