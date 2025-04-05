Başkenti Sağanak Vurdu! Yollar Göle Döndü, Valilikten 'Sel' Uyarısı Geldi
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler zor anlar yaşarken, valilik sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.
Ankara’da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Kent genelinde birçok noktada sürücüler zor anlar yaşarken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.
VALİLİKTEN 'SEL' UYARISI
Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada ise yağışların gece saatlerine kadar devam edeceği belirtilerek, sel ve su baskınları konusunda uyarıda bulunuldu.
Kaynak: DHA
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