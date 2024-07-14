NOW TV'den Beklenmedik Transfer - 2 Yeni İsim Ekranda Olacak

TMC Film'in yeni projesi olan "Bir Aşk Masalı" kod adlı dizi için hazırlıklar hızla devam ediyor. Bu yeni yapım, başrollerini Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın paylaşacağı bir aşk hikayesini konu alacak. Dizinin çekimleri planlanan takvime göre ağustos ayında başlayacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in başrollerini paylaşacağı dizinin ismi henüz netleşmedi. NOW’ın yeni sezondaki en iddialı yeni dizilerinin başında gelen projeyi Emre Özdür yazıyor, Recai Karagöz yönetecek. Güçlü bir aşk ve nefret hikâyesini anlatan TMC Film’in imza atacağı dizide Murat Yıldırım Akçınar Mimarlığın patronu “Demir Akçınar”ı, Ebru Şahin kendisini oğlu Memo’ya adayan “Nazlı Köker” rollerini canlandıracak.

Ağustos ayında sete çıkması planlanan dizinin başrol oyuncuları dışında ilk belli olan oyuncusu Demir’in en iyi arkadaşı Aziz Cem rolüyle Çağdaş Onur Öztürk olmuştu. Demir’in annesi Cavidan ve babası Esat Akçınar rollerine hayat verecek oyuncular da netleşti. Cavidan’ı Zerrin Nişancı, Esat’ı da Uğur Çavuşoğlu oynayacak. Dizide Akçınar ailesinin büyük oğlu Ateş, Demir’in ortağı Defne, Defne’nin babası Zafer, Nazlı’nın en yakın arkadaşı ve Aziz Cem’in sevgilisi Berna rolleri için de görüşmeler sürüyor.