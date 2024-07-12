Halkbank Yarıştan Geri Kalmadı! Emekli Promosyonlarına Temmuz Zammı

Halkbank, emekli promosyonları konusunda geri kalmayarak Temmuz ayına özel zamlı promosyonlar sunmaya devam ediyor. Maaşını Halkbank'a taşıyacak olan emekliler, Temmuz ayında daha avantajlı bir şekilde promosyon fırsatlarından yararlanabilecekler.

Emeklilerin maaşlarını Halkbank'a taşımaları durumunda, Temmuz ayına özel olarak belirlenmiş zamlı promosyonlar alma fırsatı bulunmaktadır.

HALKBANK NE KADAR PROMOSYON ÖDEYECEK?

Halkbank Mobil’de İşlemler> Emeklilik İşlemleri>Emekli Promosyon Başvurusu veya Başvuru>Emekli Promosyon Başvurusu menülerinden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Emeklilik İşlemleri Emekli Promosyon İzleme/İade menüsünden başvurmuş olduğunuz promosyonu izleyebilir veya iade edebilirsiniz.

İnternet Şube



Halkbank İnternet Şube’de Başvuru mesünüde Emekli Başvuru başlığı altında yer alan Emekli Promosyon Başvurusu menüsünden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilir, Emekli Promosyon İzleme/İade menüsünden izleme ve iade işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.



Ne Kadar Promosyon Alacağım?

Brüt Maaş Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL

Ödenecek Promosyon Tutarı*

8.000 TL

Brüt Maaş Tutarı

20.000 TL ve üzeri

Ödenecek Promosyon Tutarı*

12.000 TL