Birçok Ev Hanımı Şikayetçi ; Pilavın Lapa Olmasını Durduran 4 Yöntem

Pilav yaparken dikkat etmeniz gereken bu tüyoları uygulayarak, artık lapa olmayan mis gibi bir pilavı sofranıza taşıyabilirsiniz.

Birçok Ev Hanımı Şikayetçi ; Pilavın Lapa Olmasını Durduran 4 Yöntem

Pilav, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak birçoğumuzun yaşadığı ortak bir sorun vardır: Pilavın lapa olması. Ev hanımlarının sıkça şikayet ettiği bu durum, aslında doğru tekniklerle kolaylıkla önlenebilir.

İşte pilav pişirirken bilmeniz gereken tüyolar:

1. Pilavlık pirinci doğru seçin:

Pilav yaparken kullanacağınız pirincin türü oldukça önemlidir. Genellikle pilavlık pirinç tercih edilmelidir. Uzun taneli ve kalın bir yapıya sahip olan bu pirinç, pişme esnasında lapa olma riskini en aza indirir.

Birçok Ev Hanımı Şikayetçi ; Pilavın Lapa Olmasını Durduran 4 Yöntem - Resim : 1

2. Pirinci yıkayın:

Pilav yapmadan önce pirinci mutlaka güzelce yıkayın. Bu sayede pirinçte bulunan fazla nişastanın atılmasını sağlayarak pilavın yapışmamasını ve lapa olmamasını sağlayabilirsiniz.

3. Doğru su oranını kullanın:

Pilavın kıvamını belirleyen en önemli faktörlerden biri de su oranıdır. Genellikle 1 su bardağı pirinç için 2 su bardağı su kullanılır. Ancak bu oran pirincin cinsine ve pişirme yöntemine göre değişebilir. Deneme yanılma yoluyla doğru su oranını bulabilirsiniz.

Doğru su oranı, pilavın lapa olmasını engeller.

Sürekli aynı pirinci kullanmak, belli bir ölçüye alışmak ve risk almamak açısından çok önemli. Mesela baldo veya osmancık pirinçlerini kullanıyorsanız 1 bardak pirince 1,5 bardak su(mümkünse sebze veya tavuk suyu) yeterli olacaktır.

Birçok Ev Hanımı Şikayetçi ; Pilavın Lapa Olmasını Durduran 4 Yöntem - Resim : 2

4. Pilavı karıştırmayın:

Pilavı pişirirken sürekli karıştırmak, pirincin nişastasının açığa çıkmasına ve pilavın yapışmasına neden olabilir. Bu nedenle pilavı pişirirken sadece birkaç kez hafifçe karıştırarak pişirmek daha doğru olacaktır.

5. Pilavı dinlendirin:

Pilav piştikten sonra üzerine temiz bir bez örtüp dinlendirin. Bu sayede pilavın kıvamının oturmasını sağlayarak daha lezzetli bir sonuç elde edebilirsiniz.

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