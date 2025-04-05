İstanbul'da Yoğun Sis: Boğazda Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle boğazda gemi trafiği askıya alındı.

İstanbul'da Yoğun Sis: Boğazda Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı belirtildi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Öte yandan İstanbul Boğaz'ı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Sarıyer sahili oluşan yoğun sisten dolayı gözden kayboldu. Sarıyer sahili boyunca yer yer görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul'da Yoğun Sis: Boğazda Gemi Trafiği Askıya Alındı - Resim : 1

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Boğazı
2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu 2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu
Naci Görür’den Korkutan Deprem Uyarısı! O Fay Hattını İşaret Etti: 'Süre Doldu, Eli Kulağında' Naci Görür’den Korkutan Deprem Uyarısı! 'Süre Doldu, Eli Kulağında'
Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor
Mahir Polat’ın Kardeşinin Paylaşımı Yürekleri Dağladı! Adalet Bakanı'na Böyle Seslendi: 'Sizin Kardeşiniz Olsaydı...' Mahir Polat’ın Kardeşinin Paylaşımı Yürekleri Dağladı!
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak
Mahkemeden Sürücüleri Havaya Uçuracak Karar! Trafikte Yeni Dönem: Hepsi Teker Teker Kaldırılıyor Mahkemeden Sürücüleri Havaya Uçuracak Karar! Trafikte Yeni Dönem: Hepsi Teker Teker Kaldırılıyor
Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi
Bunu Yapmayan Tapu Sahipleri Yandı! Son 3 Gün Kaldı Rekor Cezası Var Bunu Yapmayan Tapu Sahipleri Yandı! Son 3 Gün Kaldı Rekor Cezası Var