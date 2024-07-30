Gülşen'in Talihsiz Anları: Şarkı Söylerken Sinek Yuttu

Bodrum'da konser veren Gülşen, sahnede zor anlar yaşadı. Gülşen, şarkı söylediği sırada sinek yuttu. Yaşadığı durum için "Hayattaki şansım" yorumunda bulundu.

Gülşen'in Talihsiz Anları: Şarkı Söylerken Sinek Yuttu

Şarkıcı Gülşen, Bodrum Antik Tiyatro'daki konserinde şarkılarını söylerken yanlışlıkla sinek yuttu.

Gülşen, "Hayattaki şansım. Şöyle görüneceğim diye saatlerce uğraş, protein olarak sinek ye. Olacak iş mi arkadaşlar, olmaz. Çok ayıp... Çok günah bana ya valla günah. Bak buralarda dolaşıyorlar. Nazar değmesin maşallah diyelim. Dolaşın dolaşın..." dedi.

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