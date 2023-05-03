Gülşen davasında karar: Hapis cezası verildi
Sanatçı Gülşen Çolakoğlu'na 10 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı
İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı.
İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi, Gülşen'e 10 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ise Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
Hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yeni bir gelişme olmuştu ve Gülşen Çolakoğlu’nun, avukatının yeniden itirazı üzerine, ’konutu terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti.