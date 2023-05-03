Gülşen davasında karar: Hapis cezası verildi

Sanatçı Gülşen Çolakoğlu'na 10 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı

Gülşen - imam hatip
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Gülşen davasında karar: Hapis cezası verildi - Resim: 1

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı.

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Gülşen davasında karar: Hapis cezası verildi - Resim: 2

İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi, Gülşen'e 10 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

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Gülşen davasında karar: Hapis cezası verildi - Resim: 3

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ise Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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Gülşen davasında karar: Hapis cezası verildi - Resim: 4

Hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yeni bir gelişme olmuştu ve Gülşen Çolakoğlu’nun, avukatının yeniden itirazı üzerine, ’konutu terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti.

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