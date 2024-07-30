Cezaevinde İntihara Kalkışan Mahkum Kurtarılamadı!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan cezaevinde bir mahkum intihar etti.

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Cezaevinde İntihara Kalkışan Mahkum Kurtarılamadı!

Samsun Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkûm M.B. (39) gece saatlerinde koğuşunda canına kıymak istedi. Durumu fark eden infaz koruma memurlarının ihbarı üzerine cezaevinde sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.B., ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

39 yaşındaki M.B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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