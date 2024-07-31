Tüm Dengeler Değişiyor: Ünlü Oyuncu 'Teşkilat'a Katıldı
Beşinci sezonuyla ekrana gelecek Teşkilat dizisinin ağustos ortasında sete çıkması planlanıyor. Başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın veda ettiği projenin yeni başrolü Tolga Sarıtaş oldu.
TRT1’in fenomen dizisi Teşkilat, beşinci sezonuyle ekrana dönmek için gün sayıyor. Pazar akşamları seyirciyle buluşan Tims&B imzalı diziye Çağlar Ertuğrul’un ardından gelen Murat Yıldırım sezon sonunda ayrılmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yıldırım’ın vedasının ardından Tolga Sarıtaş’ın “Altay” karakteriyle Teşkilat’a dahil olacağı öğrenildi.
Sarıtaş, daha önce Söz dizisinde de “Teşkilat”ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat’la partner olmuştu.