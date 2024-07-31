Tüm Dengeler Değişiyor: Ünlü Oyuncu 'Teşkilat'a Katıldı

Beşinci sezonuyla ekrana gelecek Teşkilat dizisinin ağustos ortasında sete çıkması planlanıyor. Başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın veda ettiği projenin yeni başrolü Tolga Sarıtaş oldu.

Tüm Dengeler Değişiyor: Ünlü Oyuncu 'Teşkilat'a Katıldı

TRT1’in fenomen dizisi Teşkilat, beşinci sezonuyle ekrana dönmek için gün sayıyor. Pazar akşamları seyirciyle buluşan Tims&B imzalı diziye Çağlar Ertuğrul’un ardından gelen Murat Yıldırım sezon sonunda ayrılmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yıldırım’ın vedasının ardından Tolga Sarıtaş’ın “Altay” karakteriyle Teşkilat’a dahil olacağı öğrenildi.

Sarıtaş, daha önce Söz dizisinde de “Teşkilat”ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat’la partner olmuştu.

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