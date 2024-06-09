Veda vakti geldi. TRT1'in en sevilen dizisinden seyircilere kötü haber

TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Teşkilat dizisinde veda vakti geldi çattı. Ömer karakterine can veren Murat Yıldırım diziye veda ediyor.

Dizidoktoru.com tarafından derlenen habere göre; TRT 1’de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ bu akşam sezon finaliyle ekrana geliyor.

ÖMER HERKESİ AĞLATACAK

Ömer, ölümle burun buruna gelmişken Neslihan da onu kurtaracak panzehiri bulmuştur. Fakat Neslihan’ın ilacı Ömer’e ulaştırması o kadar da kolay olmaz. Ömer için geri sayım başlamıştır. Karşılarına çıkan zorluklara karşı Ömer son kozunu oynamak zorundadır.

Neslihan’ın ilaca ulaştığını öğrenen ekip seferber olur. Sevdikleri yeniden Ömer’in ve ekibin yanında olurken eski düşmanları da tekrar karşılarına çıkar. Ömer, görev ve emanet uğruna gözünü karartır. Bu yolun sonunda ne olursa olsun düşmanı yenmek için gerekeni yapacaktır.



‘Teşkilat’, yeni sezonda yeni bölümleriyle bu akşam TRT 1’de.

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre; Kadrosunda iddialı isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisi yeni bölümleriyle Eylül'de ekranda olacak. Dizinin yeni bölüm çekimleri ise Ağustos ayında başlayacak. Yeni sezonda kadroda yeni oyuncuların da yer alacağı öğrenildi.