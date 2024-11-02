İpek Bilgin'in Kızı da Ünlü Bir Oyuncuymuş! Tüm Aile Tanıdık Çıktı...

"Ezel", "Maral" ve "İstanbullu Gelin" gibi birçok dizide rol alan usta oyuncu İpek Bilgin, yakında Atv'de ekrana gelecek "Kar Çiçekleri" dizisiyle televizyona geri dönüyor. Gül Abus Semerci'nin senaristliğini, Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği, duygu yüklü bir hikaye anlatacak dizide 'Hicran' karakterini canlandıracak Bilgin, yakında sete çıkacak.

Yeni dizisiyle sosyal medyada gündem olan ve başarılı oyunculuğu konuşulan İpek Bilgin'in kızının da kendisi gibi ünlü olduğunu ortaya çıktı. İpek Bilgin'in kızı Çağ Çalışkur, usta oyuncunun tiyatro sanatçısı Cüneyt Çalışkur ile evliliğinden 1982 yılında dünyaya geldi. Annesi ve babası gibi oyunculuk yapan Çalışkur, şu sıralar oyuncu koçu olarak çalışıyor.

HALASI DA USTA OYUNCU

Bir dönem muhabirlik de yapan Çağ Çalışkur'un halasının da usta oyuncu Rüçhan Çalışkur olduğu biliniyor. 42 yaşındaki oyuncu koçu, 2011 yılında kurduğu CRAFT Tiyatro'da eğitim vermeye ve tiyatro oyunları sahnelemeye devam ediyor.

Rüçhan Çalışkur

Kaynak: Gerçek Gündem