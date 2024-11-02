Akasya Durağı'nın Çocuk Yıldızıydı: Yeni İşi ve Son Hali Sosyal Medyayı Yıktı

Yıllarca ekranlara damga vuran Akasya Durağı’nda Can karakterini canlandıran Erimşah Bora’nın son hali ve yaptığı iş sosyal medyayı yıktı. Uzun süredir setlerden uzak duran ve sosyal medyayı da aktif olarak kullanmayan Erimşah Bora’nın ne işle meşgul olduğu ortaya çıktı.

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Akasya Durağı'nın Çocuk Yıldızıydı: Yeni İşi ve Son Hali Sosyal Medyayı Yıktı

Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı'nda şoför Sinan'ın haylaz oğlu Can'a hayat veren Erimşah Bora yıllar sonra merak konusu oldu! Erimşah Bora'nın yeni mesleği ve değişimi şaşkınlık yarattı.

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor.

Yayınlanan tekrar bölümleriyle dahi seyircileri ekranlara kilitlemeyi başaran Akasya Durağı’nın oyuncularının şu an ne yaptıkları dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor.

Akasya Durağı'nın Çocuk Yıldızıydı: Yeni İşi ve Son Hali Sosyal Medyayı Yıktı - Resim : 1

Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

Akasya Durağı'nın Çocuk Yıldızıydı: Yeni İşi ve Son Hali Sosyal Medyayı Yıktı - Resim : 2

UZUN SÜREDİR EKRANLARDAN UZAK

Şimdilerde 26 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı.

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora değişimi ile 'yok artık' dedirtti.

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Erimşah Bora sosyal medyada da aktif değil.

Akasya Durağı'nın Çocuk Yıldızıydı: Yeni İşi ve Son Hali Sosyal Medyayı Yıktı - Resim : 3

YENİ İŞİ ORTAYA ÇIKTI

Üniversitede Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra Oyun Tasarımı bölümünde Yüksek Lisans yapan Erimşah Bora eğitmenlik de yapıyor.

Akasya Durağı'nın Çocuk Yıldızıydı: Yeni İşi ve Son Hali Sosyal Medyayı Yıktı - Resim : 4

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Kaynak: Gerçek Gündem

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