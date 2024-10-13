Britanya Kraliyet Ailesi'nin Bilinmeyenleri: Perdenin Ardındaki Gizemli Hikayeler...

BBC’nin kıdemli Kraliyet Muhabiri Jonny Dymond ile Londra’nın ünlü Pall Mall Caddesi’nde bir centilmen kulübünde buluştuk ve Buckingham Sarayı’nın yakınındaki St James Parkı’nda bir yürüyüş yaptık. Dymond, yıllardır görev yaptığı Kraliyet Ailesi ile ilgili deneyimlerini ve perde arkasında yaşananları paylaştı.

Kraliyet Muhabiri Olmak Nasıl Bir Şey?

Jonny Dymond, Brüksel, Washington, İstanbul ve Kudüs gibi şehirlerde görev yaptıktan sonra Londra’ya döndü ve şu an BBC’nin Radyo 4 kanalında sunuculuk yapıyor. Dymond, Kraliyet muhabirliğinin bugüne kadar yaptığı en ilginç ve en sıra dışı iş olduğunu belirtiyor: “Kraliyet muhabirliği, kurumu ve kişileri bir arada inceleyen çok tuhaf bir iş. Bir yandan bir aile hayatı var, diğer yandan bu aile bir kamu kurumu olarak hizmet veriyor. Bu iki taraf arasındaki gerilim, Kraliyet Ailesi’nin hikayesini oluşturuyor.”

Kaynak: Haber Merkezi