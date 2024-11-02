Sinem Kobal'ın Değişimi Sosyal Medyanın Gündeminde

Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra iki kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal, 7 yıl sonra setlere dönüyor. Kobal'ın son paylaştığı fotoğrafta yüzündeki değişim dikkat çekti.

FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncunun kişisel hesabından paylaştığı son fotoğrafı kısa sürede gündem oldu. Takipçileri, yüzündeki farklılığı fark ederek yorumlarda bulundu.

SETLERE DÖNÜŞ YOLUNDA

"Selena" dizisinden sonra uzun bir süre ekranlardan uzak kalan Kobal, bu süre boyunca ailesiyle vakit geçirdi. Ancak set ortamını özlediğini her fırsatta dile getiren oyuncu, "Her Şeyin Başı Merkür" filmi ile sahnelere geri dönmeye hazırlanıyor. Filmde Kobal’ın partneri Alp Navruz olacak.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Kobal, ekranlardan uzak olsa da sosyal medyayı aktif kullanıyor. Paylaştığı son fotoğraf, yüzündeki değişimle sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçilerinden bazıları Sinem Kobal'ın yeni tarzını beğenirken, bazı kullanıcılar ise "Sana ne oldu?", "Ne yaptın kendine?" gibi yorumlar yaptı.