Kızıl Goncalar’ın Yıldızı Yeni Aşka Yelken Açtı! Bodrum'da Görüntülendi, Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği Birgül karakteriyle çok konuşulan ünlü oyuncu Sitare Akbaş, oyuncu sevgilisi Cengiz Orhonlu ile Bodrum tatilinde görüntülendi. Ünlü çiftin aşkı sosyal medyaya damga vurdu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Kızıl Goncalar’ın Yıldızı Yeni Aşka Yelken Açtı! Bodrum'da Görüntülendi, Sosyal Medyada Yorum Yağdı

NOW TV’nin fenomen dizisi Kızıl Goncalar’ın ekrana veda etmesinin ardından dizinin oyuncuları da kendilerini tatil rotalarına atmaya başladı. Kızıl Goncalar’ın yıldız oyuncularından Sitare Akbaş, Bodrum’da yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Kızıl Goncalar’ın Yıldızı Yeni Aşka Yelken Açtı! Bodrum'da Görüntülendi, Sosyal Medyada Yorum Yağdı - Resim : 1

YENİ AŞKA YORUM YAĞDI

Güzel oyuncunun yeni sevgilisi, sosyal medyada da gündem oldu. Sevgilisiyle romantik anları çok konuşulan Sitare Akbaş’a sosyal medyada ‘Yakışmışlar’, ‘Dizi bitti kendini tatile atmış’, ‘Kızıl Goncalar’dan sonra böyle görmeye alışmak zor olacak’ gibi yorumlar yapıldı.

Kızıl Goncalar’ın Yıldızı Yeni Aşka Yelken Açtı! Bodrum'da Görüntülendi, Sosyal Medyada Yorum Yağdı - Resim : 2

Ünlü oyuncunun sevgilisinin de oyuncu Cengiz Orhonlu olduğu öğrenildi.

CENGİZ ORHONLU KİMDİR?

8 Kasım 1994’te İstanbul’da dünyaya gelen Cengiz Orhonlu, müzik dünyasının tanınan ismi Kamuran Akkor’un torunu olarak sanatla iç içe bir çevrede büyüdü. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan oyuncu, kariyerine tiyatro sahnelerinde adım attı.

Kızıl Goncalar’ın Yıldızı Yeni Aşka Yelken Açtı! Bodrum'da Görüntülendi, Sosyal Medyada Yorum Yağdı - Resim : 3

Orhonlu, Kelebekler Özgürdür, Ufak Tefek Yaşamlar ve Paket Servis gibi dikkat çeken tiyatro yapımlarında rol alarak sahne performansıyla adından söz ettirdi. Sahnedeki başarısını ekranlara taşıyan oyuncu, zamanla televizyon ve sinema projelerinde de yer almaya başladı.

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