Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç Aşka Geldi

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema' rolüyle tanınan Ceren Karakoç, oyuncu eşi Osman Karakoç ile birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, 12 yıllık evliliklerini kutladı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç Aşka Geldi

SHOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema' rolünü üstlenen ünlü oyuncu Ceren Karakoç, 2013 yılından bu yana meslektaşı Osman Karakoç ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Zaman zaman eşiyle yaşadıkları aşk dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Ceren Karakoç, bu defa evliliklerinin 12. yılını özel bir paylaşım ile kutladı. Karakoç, eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram’da yayımlayarak; "Sen daha nice 12 yıllar böyle bak bana" notunu ekledi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç Aşka Geldi - Resim : 1

NASIL TANIŞTIKLARINI ANLATMIŞTI

Ceren Karakoç, kısa bir süre önce Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programında konuk olmuştu. Eşiyle tanışma hikayesini anlatan Karakoç, ““Ankara’da çalışırken, aynı şirkette ama farklı işlerde çalışıyorduk. Öğle yemeklerinde falan denk geliyorduk hep orada tanıştık. Aşık olduk. Osman 5 ay sonra bana evlenme teklif etti, hiç aklımızda böyle bir şey yoktu. Hemen kabul ettim, 5 ay sonra da evlendik. 2013 yılından beri evliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç Aşka Geldi - Resim : 2

CEREN YALAZOĞLU KARAKOÇ KİMDİR?

1984 yılında dünyaya gelen Ceren Yalazoğlu Karakoç, çocukluğunu Çanakkale'de geçirdi. Oyunculuk eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde tamamladı. 2012 yılında Ankara’da başlayan ve dokuz sezon süren Beni Affet dizisinde Kader karakterine hayat verdi. 2013 yılında oyuncu Osman Karakoç ile evlenmiştir.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç Aşka Geldi - Resim : 3

2015 yılında Aysa Produksiyon'un sahneye koyduğu Terapi Ötesi adlı tiyatro oyununda rol aldı. Kariyerine dizi oyunculuğu alanında Maria ile Mustafa ve Akıncı projeleriyle devam etti. 2019 yılında İstanbul’a taşınan Ceren, günümüzde Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandırıyor.

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