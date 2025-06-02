Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Furkan Kızılay Evlendi: Nikaha Katılmayan İki İsim Gündem Oldu

"Çocuklar Duymasın" dizisinin sevilen oyuncusu Furkan Kızılay, dün akşam sevgilisi Tutku Yılmaz ile hayatını birleştirdi. Düğüne ünlü isimler akın ederken, iki önemli oyuncunun yokluğu dikkat çekti.

Esma Karayel Esma Karayel
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Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Furkan Kızılay Evlendi: Nikaha Katılmayan İki İsim Gündem Oldu

"Çocuklar Duymasın" dizisindeki “Havuç” karakteriyle tanınan oyuncu ve müzisyen Furkan Kızılay, sevgilisi Tutku Yılmaz ile evlendi. İstanbul’da gerçekleşen düğün, görkemli atmosferi ve katılım gösteren ünlü isimlerle magazin dünyasının dikkatini çekti. 34 yaşındaki Kızılay, Tutku Yılmaz’a geçtiğimiz aylarda Paris’te evlenme teklif etmişti.

Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Furkan Kızılay Evlendi: Nikaha Katılmayan İki İsim Gündem Oldu - Resim : 1

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Düğüne çiftin yakın dostları ve aileleri katılırken, Survivor yarışmasının eski yarışmacılarından Sahra, Begüm, Sema ve Damla da geceye renk kattı. Kızılay’ın hem televizyon hem de müzik dünyasından birçok arkadaşı bu özel günde onu yalnız bırakmadı. Ünlüler geçidi niteliğinde geçen düğün sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Furkan Kızılay Evlendi: Nikaha Katılmayan İki İsim Gündem Oldu - Resim : 2

GÖZLER İKİ İSMİ ARADI

Ancak gecede iki önemli ismin eksikliği dikkat çekti. Furkan Kızılay’ın "Çocuklar Duymasın" dizisinde anne ve babasını canlandıran Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın törene katılmaması sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. İki oyuncunun düğünde yer almaması çeşitli yorumlara yol açtı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar oyuncular arasında küslük yaşanmış olabileceğini öne sürerken, kimileri ise kişisel sebeplerle katılmamış olabileceklerini savundu. Konuyla ilgili taraflardan herhangi bir açıklama yapılmazken, düğün renkli görüntülerle tamamlandı. Furkan Kızılay’ın mutlu anları kameralara yansıdı.

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u NişanlandıÇocuklar Duymasın'ın Havuç'u NişanlandıMagazin

Furkan Kızılay EvleniyorFurkan Kızılay EvleniyorMagazin

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