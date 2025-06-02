İşte Dünyanın En Zengin Adamıyla Evlenmenin Bedeli... Her Bir Detayı Şoke Etti

Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ilk evliliğinin sona ermesiyle ödediği rekor tazminatla gündem olurken, bu kez daha dikkatli adım atıyor. Bu ay nişanlısı Lauren Sanchez'le evlenecek olan Bezos, nişanlısının önüne çok kapsamlı bir evlilik sözleşmesi koydu.

İşte Dünyanın En Zengin Adamıyla Evlenmenin Bedeli... Her Bir Detayı Şoke Etti

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos, Amazon imparatorluğunu büyüttüğü yıllarda evli olduğu Mackenzie Scott ile 25 yıllık evliliğini 2019'da noktaladı. Bezos, 90'lı yıllarda eşiyle evlilik sözleşmesi imzalamadığı için boşandıklarında Scott'a Amazon hisselerinin yüzde dördünü, yani 35 milyar dolar gibi bir miktar vermek zorunda kaldı. O hisselerin bugünkü değerinin ise 165.3 milyar dolar olduğu düşünülüyor.

BU KEZ İŞİNİ SAĞLAMA ALDI

Bu durumdan çok hoşnutsuz olduğu söylenen Jeff Bezos ikinci evliliğini ise bu ay gerçekleştirecek. Eski gazeteci Lauren Sanchez ile İtalya'da şatafatlı bir düğünle dünyaevine girecek olan Bezos, bu kez evlilik sözleşmesi detayını atlamadı. Avukat ordusuna çok detaylı bir evlilik sözleşmesi hazırlatan iş insanı, 220 milyar dolarlık servetinin olası bir boşanmadan zarar görmemesini istiyor.

İşte Dünyanın En Zengin Adamıyla Evlenmenin Bedeli... Her Bir Detayı Şoke Etti - Resim : 1

SÖZLEŞME 'KUSURSUZ'

Sözleşmede en dikkat çeken maddelerden biri, Sanchez'in Amazon, özel uzay şirketi Blue Origin ve Amerika'nın önemli gazetelerinden Washington Post gibi kuruluşların hiçbirinin üzerinde hiçbir hakkının olmayacak olmasının kesinleşmesi.

Ayrıca yine sözleşmeye göre çift ortak bir yatırım yapmadıkça Lauren Sanchez mevcut şirketlerinden pay da talep edemeyecek. Sözleşmeyi değerlendiren aile hukuku uzmanı Alphonse Provinziano, Bezos'un evlilik sözleşmesini "kusursuz" olarak tanımladı.

İşte Dünyanın En Zengin Adamıyla Evlenmenin Bedeli... Her Bir Detayı Şoke Etti - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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