Dünyanın Gözü Bu Düğünde... 3 Gün 3 Gece Sürecek, Ünlüler Akın Edecek

Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan ünlü iş insanı Jeff Bezos ile eski bir gazeteci olan nişanlısı Lauren Sanchez, haziran ayında İtalya'nın Venedik kentinde dünyaevine giriyor. Dünyanın beklediği bu düğün kentte büyük bir turizm hareketliliği yarattı. Şehrin en ünlü otelleri Gritti Palace, Aman Venice ve The St Regis tamamen doldu.

Venedik’te bir Türk yatırımı olan ve dünyanın en lüks otellerinden olan San Clemente Palace, 3 gün 3 gece sürecek bu düğünün ev sahiplerinden biri olurken, söz konusu otellerdeki gecelik oda fiyatlarının 3 bin 200 dolardan başladığı öğrenildi. Düğüne pek çok ünlü ismin katılması bekleniyor.

BİRÇOK ÜNLÜ ORADA EVLENMİŞTİ

2014 yılında Hollywood yıldızı George Clooney ile insan hakları avukatı Amal Clooney'nin, 2021'de de dünyanın en değerli şirketi LVMH'nin başkanı Bernard Arnault'un oğullarından Alexandre Arnault ve eşi Geraldine Guyot da aynı yerde hayatlarını birleştirmişti.

Çiftin nikahını özel bir ada olan San Giorgio Maggiore'de yapacağı iddia edilirken, bu iddia henüz doğrulanmadı ya da reddedilmedi. Çiftin sözcüsü ise bu iddia hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Düğünün maliyetiyle ilgili ise 500 milyon dolar iddiaları yayılmış ve Bezos bunu bizzat yalanlamıştı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir düğün organizatörü ise "Venedik'te yarım milyon dolara da gayet güzel bir düğün yapabilirsiniz. Ama ben tavanın değil tabanın 30 milyon dolar olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi