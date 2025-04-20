Levent Yüksel'den Eşine İlan-ı Aşk! 'Sevdikçe Sevesim Geliyor'

90'lı yıllarda yayımladığı "Medcezir" albümüyle birlikte Türkiye'nin en güçlü pop şarkıcılarından biri olan 60 yaşındaki ünlü vokal Levent Yüksel, Sertab Erener'den sonra ikinci evliliğini 2020 yılında yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Özlem Öztürk ile yaptı. Eşiyle mutluluğunu ara ara takipçileriyle paylaşan şarkıcı, yine duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Levent Yüksel, eşiyle evliliklerinin 5. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından Özlem Öztürk ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı. Ünlü sanatçı, söz konusu paylaşımında, efsanevi "Medcezir" şarkısının sözlerine göndermede bulunarak "Sevdikçe sevesim geliyor" diye yazdı.

Şarkıları hala ilk günkü gibi dinlenen sanatçı, evlilik yıl dönümü paylaşımında "Hikayenin aslı şu; hiç hesapta yokken tesadüfen tanıştık, aşık olduk ve tam 11 ay sonra evlenmeye karar verdik. Bugün ise attığımız o imzanın üzerinden 5 yıl geçmiş ve biz her günü sevgimizi katlayarak yaşamışız. Son söz; sevdikçe sevesim geliyor" ifadelerine yer verdi.

LEVENT YÜKSEL KİMDİR?

1964 yılında Antalya'da doğan Levent Yüksel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kontrbas bölümünden mezun olurken, bas gitarist olarak tanınmıştır. Kariyerinin başlarında Fatih Erkoç ve Sertab Erener ile birlikte 2 yıl çalışan şarkıcı, Aykut Gürel ile beraber çalıştığı dönemde ise usta sanatçı Sezen Aksu ile tanıştı.

Minik Serçe'nin hem vokalini yapıp hem de sanatçı için bas gitar çalan Levent Yüksel, Aksu'nun desteğiyle yayınladığı ilk albümü Medcezir ile dönemin en çok satan albümüne imza atarak Türk pop müziğinde günümüze uzanan kalıcı bir yer edinmiştir.