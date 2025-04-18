3 Aydır Kayıp Olan Ünlü Oyuncu Ölü Bulundu! Hayranları Şok İçinde...

Japonya'da ocak ayından beri kayıp olan ünlü oyuncu ve şarkıcı Mizuki Itagaki, Tokyo'da ölü bulundu. Henüz 24 yaşında olan ünlü ismin ölüm nedeni için "beklenmedik bir kaza" denildi.

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3 Aydır Kayıp Olan Ünlü Oyuncu Ölü Bulundu! Hayranları Şok İçinde...

"Our Secret Diary", "In House Marriage Story" ve "First Kiss Boys" gibi yapımlarla tanınan 24 yaşındaki ünlü Japon oyuncu ve şarkıcı Mizuki Itagaki'den 3 aydır haber alınamıyordu. O zamandan beri kendisi için arama çalışmaları devam eden Itagaki, başkent Tokyo'da ölü bulundu.

Ünlü oyuncunun zamansız ölümünü ailesi Instagram hesabı üzerinden açıkladı. Aile, henüz 24 yaşında olan oğullarının beklenmedik bir kaza sonucu öldüğünü belirtti ancak olayın tam olarak nasıl yaşandığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

3 Aydır Kayıp Olan Ünlü Oyuncu Ölü Bulundu! Hayranları Şok İçinde... - Resim : 1

HAYRANLARI YASA BOĞULDU

M!LK müzik grubunun eski üyelerinden olan Mizuki Itagaki, Ocak 2025'ten beri kayıp olarak aranıyordu. 2024 yılından itibaren ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen ünlü oyuncunun ölümü, ülkesini ve hayranlarını yasa boğdu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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