Ünlü Oyuncu Berk Atan'dan Kaza Sonrası İlk Açıklama: 'Daha da İyi Olacağım'

TRT’nin fenomen dizisi Gönül Dağı’nın başrol oyuncusu Berk Atan, geçirdiği kaza sonrasında son sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, ‘Bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım’ dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ünlü Oyuncu Berk Atan'dan Kaza Sonrası İlk Açıklama: 'Daha da İyi Olacağım'

Eskişehir'de çekilen ‘Gönül Dağı’ dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, dün akşam bir kaza geçirmişti. Atan’ın içinde bulunduğu minibüs şarampole devrilmiş, ünlü oyuncu kazada yaralanmıştı.

Ünlü Oyuncu Berk Atan'dan Kaza Sonrası İlk Açıklama: 'Daha da İyi Olacağım' - Resim : 1

Hastaneye kaldırılan oyuncunun son durumuna ilişkin hastane tarafından yapılan açıklamada ‘Saat 20.30'da acil servise girişi yapılan Berk Atan'da kaburga kırığı tespit edildi. Göğüs Cerrahı Dr. Gökhan Guneren tarafından saat 21.30'da KVC yoğun bakıma yatışı yapıldı. Durumu stabil ama ağrısı çok. Aybike Sağlam'ın ise tetkikler sonucu vertebra frakturu tespit edildi. Saat 23.30'da opere edildi. Beyin Cerrahi 1 Servisi'nde Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Adem Kurtuluş tarafından takip ediliyor. Genel durumu stabil’ denilmişti.

Ünlü Oyuncu Berk Atan'dan Kaza Sonrası İlk Açıklama: 'Daha da İyi Olacağım' - Resim : 2

Kaza sonrası fotoğrafları sosyal medyada yayılan ve hayranlarını korkutan Berk Atan’dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden açıklama yapan Berk Atan, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Ünlü Oyuncu Berk Atan'dan Kaza Sonrası İlk Açıklama: 'Daha da İyi Olacağım' - Resim : 3

'İSTİRAHAT SÜRECİNDEYİM'

Atan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Arkadaşlar merak eden, arayan soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun.

Ünlü Oyuncu Berk Atan'dan Kaza Sonrası İlk Açıklama: 'Daha da İyi Olacağım' - Resim : 4

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