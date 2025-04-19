Şarkıcı Karsu Anne Oldu, Bebeğinin Adını İlk Kez Açıkladı

Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, anne olma heyecanını yaşadı. Oğlunun adını da ilk kez açıklayan Dönmez, 11 Nisan'da hayata gözlerini açan bebeğiyle ilk karelerini de takipçileriyle paylaştı. O fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.

Karsu Dönmez, Hollandalı nişanlısı Mike Schrama’dan Eylül 2022’de gelen evlenme teklifini kabul etmiş ve geçen yıl Temmuz ayında dünyaevine girmişti. Düğün sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Mike için “hayatımın aşkı, en iyi arkadaşım” ifadelerini kullanmıştı. Bir süre önce erkek bebek beklediğini açıklayan şarkıcı, 11 Nisan’da anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

OĞLUNUN ADINI 'BLUES' KOYDU

34 yaşındaki sanatçı, oğlunun adının “Blues Dönmez Schrama” olduğunu duyurdu. Oğlunun fotoğraflarını da paylaşan Karsu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Dokuz ay boyunca Mike’a hep şunu söyledim: ‘Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.’ Ve 11 Nisan’da doğdu. Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık."

Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Sevenleri, Karsu'yu tebrik etti.

KARSU DÖNMEZ KİMDİR?

1990 yılında Hollanda’nın Amsterdam kentinde dünyaya gelen Karsu Dönmez, aslen Hataylı bir ailenin çocuğudur. Adını, ailesinin memleketi olan Hatay’ın Karsu köyünden alan sanatçı, müziğe olan ilgisini küçük yaşlarda fark etti. Müzik yolculuğuna, babasının işlettiği restoranda piyano çalarak başlayan Karsu, yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekti ve kariyerini uluslararası alana taşıdı.

Henüz 16 yaşındayken sahne almaya başlayan Karsu, Hollanda ve Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Caz, soul, blues ve Türk müziğini ustaca harmanladığı tarzıyla öne çıkan sanatçı; New York’taki Carnegie Hall, Amsterdam’daki Concertgebouw ve North Sea Jazz Festivali gibi prestijli sahnelerde performans sergiledi.

2012 yılında Türkiye’de de tanınmaya başlayan Karsu, "Şeffaf Oda" gibi televizyon programlarına konuk oldu. "Confession", "Colors", "Karsu" ve "Play My Strings" gibi albümleriyle büyük beğeni topladı.