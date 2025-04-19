Şarkıcı Karsu Anne Oldu, Bebeğinin Adını İlk Kez Açıkladı

Ünlü sanatçı Karsu Dönmez anne oldu. Bebeğinin ismini ilk kez açıklayan Karsu, oğluna 'Blues' adını verdiklerini duyurdu. Ünlü isim, bebeğiyle mutlu karelerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Esma Karayel Esma Karayel
Şarkıcı Karsu Anne Oldu, Bebeğinin Adını İlk Kez Açıkladı

Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, anne olma heyecanını yaşadı. Oğlunun adını da ilk kez açıklayan Dönmez, 11 Nisan'da hayata gözlerini açan bebeğiyle ilk karelerini de takipçileriyle paylaştı. O fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.

Karsu Dönmez, Hollandalı nişanlısı Mike Schrama’dan Eylül 2022’de gelen evlenme teklifini kabul etmiş ve geçen yıl Temmuz ayında dünyaevine girmişti. Düğün sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Mike için “hayatımın aşkı, en iyi arkadaşım” ifadelerini kullanmıştı. Bir süre önce erkek bebek beklediğini açıklayan şarkıcı, 11 Nisan’da anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Şarkıcı Karsu Anne Oldu, Bebeğinin Adını İlk Kez Açıkladı - Resim : 1

OĞLUNUN ADINI 'BLUES' KOYDU

34 yaşındaki sanatçı, oğlunun adının “Blues Dönmez Schrama” olduğunu duyurdu. Oğlunun fotoğraflarını da paylaşan Karsu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Dokuz ay boyunca Mike’a hep şunu söyledim: ‘Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.’ Ve 11 Nisan’da doğdu. Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık."

Şarkıcı Karsu Anne Oldu, Bebeğinin Adını İlk Kez Açıkladı - Resim : 2

Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Sevenleri, Karsu'yu tebrik etti.

KARSU DÖNMEZ KİMDİR?

1990 yılında Hollanda’nın Amsterdam kentinde dünyaya gelen Karsu Dönmez, aslen Hataylı bir ailenin çocuğudur. Adını, ailesinin memleketi olan Hatay’ın Karsu köyünden alan sanatçı, müziğe olan ilgisini küçük yaşlarda fark etti. Müzik yolculuğuna, babasının işlettiği restoranda piyano çalarak başlayan Karsu, yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekti ve kariyerini uluslararası alana taşıdı.

Henüz 16 yaşındayken sahne almaya başlayan Karsu, Hollanda ve Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Caz, soul, blues ve Türk müziğini ustaca harmanladığı tarzıyla öne çıkan sanatçı; New York’taki Carnegie Hall, Amsterdam’daki Concertgebouw ve North Sea Jazz Festivali gibi prestijli sahnelerde performans sergiledi.

2012 yılında Türkiye’de de tanınmaya başlayan Karsu, "Şeffaf Oda" gibi televizyon programlarına konuk oldu. "Confession", "Colors", "Karsu" ve "Play My Strings" gibi albümleriyle büyük beğeni topladı.

Etiketler
Karsu Dönmez doğum Bebek Magazin haberleri
'Altın Gelin' Aleyna Dalveren Sosyal Medyaya Damga Vurdu, Aşiret Değil Fenomen Düğünü 'Altın Gelin' Aleyna Dalveren Sosyal Medyaya Damga Vurdu, Aşiret Değil Fenomen Düğünü
Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak
3 Aydır Kayıp Olan Ünlü Oyuncu Ölü Bulundu! Hayranları Şok İçinde... 3 Aydır Kayıp Olan Oyuncudan Acı Haber
Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Sessiz Köy, Lüksün Yeni Adresi Oldu: Zenginler Pılını Pırtısını Toplayıp Buraya Taşınıyor Sessiz Köy, Lüksün Yeni Adresi Oldu: Zenginler Pılını Pırtısını Toplayıp Buraya Taşınıyor
Türkiye’nin Alüminyum Devi Konkordato İlan Etti, Sektör Çalkalandı! Yalnızca 3 Ay Kaldı… Türkiye’nin Alüminyum Devi Konkordato İlan Etti, Sektör Çalkalandı! Yalnızca 3 Ay Kaldı…
Konutta 20 Ay Sonra Bir İlk! Emlak Uzmanı ‘Tam Zamanı’ Dedi: O Tarihte Sektörde Kıyamet Kopacak Konutta 20 Ay Sonra Bir İlk! Emlak Uzmanı ‘Tam Zamanı’ Dedi: O Tarihte Sektörde Kıyamet Kopacak
Mehmet Şimşek Açıkladı: Hesabında Parası Olanlar İçin Bu İşlemler Yasaklandı Mehmet Şimşek Açıkladı: Hesabında Parası Olanlar İçin Bu İşlemler Yasaklandı
Eşini Zor İkna Etti, 80 Bin Lirayla Kendi İşinin Patronu Oldu! Haftada 300 Kilo Hasat Ediyor, 80 Liraya Satıyor Eşini Zor İkna Etti, 80 Bin Lirayla İş Kurdu! Haftada 300 Kilo Hasat Ediyor, 80 Liraya Satıyor