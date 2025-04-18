'Altın Gelin' Aleyna Dalveren Sosyal Medyaya Damga Vurdu, Aşiret Değil Fenomen Düğünü

Ekranların fenomen moda yarışmalarından ‘Bugün Ne Giysem’ ile ismini duyuran, daha sonra ‘Arka Sokaklar’ ve ‘Umutsuz Ev Kadınları’ gibi dizilerde rol alarak oyunculuğa da adım atan fenomen Aleyna Dalveren evlendi.

İş insanı Fatih Erdem ile dünya evine giren fenomen Aleyna Dalveren’e takı üstüne takı yağdı. Binbir Gece masallarını anımsatan şaşalı düğüne Dilan Polat, İbrahim Tatlıses gibi ünlü isimler de katıldı.

AĞIRLIKTAN YÜRÜYEMEDİ

Kilolarca altın takılan fenomen gelin, düğün boyunca ağırlıktan yürümekte zorluk çekti. Düğün sonrasında sosyal medya hesabından da paylaşımlara devam eden Aleyna Dalveren, ‘Her yerim çizildi’ diyerek takipçilerine sitem etti.

20 MİLYON LİRALIK TAKI

Genç fenomen annesinin kendisine hediye ettiği altın gerdanlığı da paylaşarak annesine teşekkür etti. Herkesin konuştuğu takılar sonrasında ‘altın gelin’ olarak anılan fenomene yaklaşık 5 kilo 20 milyon TL değerinde takı takıldığı öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi