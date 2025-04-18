Sabancı Ailesinin Gelin Adayı Hande Erçel'den Bir İlk, Kimsenin Yapamadığını Başardı

Son olarak ünlü oyuncu Barış Ardıç ile rol aldığı ‘Rüzgara Bırak’ filmiyle sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyerinde yükselmeye devam ediyor. Erçel, dünyaca ünlü İtalyan takı markası Pomellato’nun global elçisi olan ilk Türk oldu.

‘ZARAFETİ KOLEKSİYONDA PARLIYOR'

Dünyaca ünlü İtalyan takı markası Pomellato, Hande Erçel'in yeni mark elçileri olduğunu şu paylaşımla duyurdu: Pomellato, Hande Erçel'i yeni elçisi olarak karşılıyor. Hande sanatsal duyarlılığı ve gücüyle Maison'un değerlerini temsil ediyor. 'Pomellato takmak, sanat eseri takmak gibi hissettiriyor.' diyor Erçel. Hande'nin zahmetsiz zarafeti Nudo koleksiyonunda parlıyor ve Pomellato'nun sanatının özünü yakalıyor.

6. SIRAYA YÜKSELMİŞTİ

Hande Erçel’in Barış Arduç ile kamera karşısına geçtiği Rüzgara Bırak filmi 11 Nisan’da tüm dünyaya açılmış, bütün ülkelerde top 10 listesine girmeyi başarmıştı. Dizi, dünya genelinde de 6. sıraya yükselmişti.